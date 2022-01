Macron | che fortuna avere Mattarella e Draghi in Italia

Advertising

borghi_claudio : Ricordo che la campagna vaccinale stava andando a gonfie vele ed era ESTATE, 12 LUGLIO, quindi senza alcun rischio… - borghi_claudio : Mi pare che per la prima volta Draghi e Macron stanno incontrando una qualche resistenza. - borghi_claudio : Comunque alla fine Macron è un Brunetta che ce l'ha fatta - JpC3R : RT @dottorbarbieri: l'Italia riparte depositando LE PROPRIE RISERVE AUREE PRESSO IL MES (che è, sostanzialmente, extraterritoriale), @fdrag… - ce_orla : RT @dottorbarbieri: l'Italia riparte depositando LE PROPRIE RISERVE AUREE PRESSO IL MES (che è, sostanzialmente, extraterritoriale), @fdrag… -

Ultime Notizie dalla rete : Macron che

... posso solo direoggi abbiamo molta fortuna di avere un presidente della Repubblica e un ... Lo ha detto a Parigi il presidente francese Emmanuel, durante una conferenza stampa congiunta all'...Distruggere la politica come ha fattoriuscendo a rottamare gollisti e socialisti e predicandonon c'è più né destra né sinistra ma solo Jupiter, nel medio periodo produce un'arroganza ...(Agenzia Vista) Parigi, 07 gennaio 2022 'Non ho l'abitudine di commentare le questioni di politica interna, incluso in un Paese amico. Abbiamo ...PARIGI (Reuters) - Il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic potrà giocare all'Open di Francia quest'anno, noto anche come Roland Garros, anche se non è vaccinato contro il Covid-19.