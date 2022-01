Lutto per Ezio Greggio, il commosso addio: “Mi mancherai!” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo storico conduttore Ezio Greggio ha detto addio ad uno storico amico. Lo ha fatto tramite stories Instagram. Ecco il sentito messaggio del conduttore. Lutto 2021Nel mondo dello spettacolo, i rapporto possono essere tanti e vari. Soprattutto se il personaggio che viene colpito ha una carriera davvero lunga e importante. Sicuramente, Ezio Greggio rientra in questo discorso. Lo storico conduttore di Striscia la Notizia ha voluto dire addio a modo suo ad un’importante regista. Nella giornata di ieri, infatti, è venuto a mancare Peter Bogdanovich. Lui è stato un nome conosciutissimo nel cinema americano. Bogdanovich non è stato solo regista ma anche sceneggiatore, critico e attore. Insomma, una delle personalità più importanti di questo settore si è ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo storico conduttoreha dettoad uno storico amico. Lo ha fatto tramite stories Instagram. Ecco il sentito messaggio del conduttore.2021Nel mondo dello spettacolo, i rapporto possono essere tanti e vari. Soprattutto se il personaggio che viene colpito ha una carriera davvero lunga e importante. Sicuramente,rientra in questo discorso. Lo storico conduttore di Striscia la Notizia ha voluto direa modo suo ad un’importante regista. Nella giornata di ieri, infatti, è venuto a mancare Peter Bogdanovich. Lui è stato un nome conosciutissimo nel cinema americano. Bogdanovich non è stato solo regista ma anche sceneggiatore, critico e attore. Insomma, una delle personalità più importanti di questo settore si è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Capodanno listato a lutto per gli amanti del libro a New York: la Strand, storica libreria dell'usato, ha perso Ben… - Nazione_Sarzana : Commercio in lutto per Leonardo Bugliani Gestì per anni il negozio nei portici del Laurina - primogiornale : È scomparso ieri, a Verona, Gianfranco Castellani, 88 anni, per decenni esponente di spicco della sinistra veronese… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: In Perù il Covid ha reso orfani 98 mila bambini, secondo i dati del governo. Il Paese è il più in lutto al mondo per la p… - infoitestero : Grave lutto per Cicciolina: 'Sono distrutta dal dolore' -