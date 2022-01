Kazakistan, il presidente fa un appello in tv: “sparate a vista” (Di venerdì 7 gennaio 2022) contro i manifestanti, che ha definito “terroristi” A seguito delle proteste scoppiate in Kazakistan dopo l’aumento del costo dei carburanti, il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha dato l’ordine in tv di sparare a vista i militanti, al fine di ristabilire l’ordine, e ha ringraziato il presidente Putin per l’aiuto. Leggi anche: OSPEDALI, AUMENTA LA PRESSIONE SUI REPARTI PER LA VARIANTE OMICRON «sparate a vista e senza preavviso. Ci sono 20mila delinquenti che hanno attaccato i palazzi pubblici di Almaty. Non negoziamo con questa gente, è assurdo che dall’estero ce lo chiedano. Verrà creata una squadra speciale per dare la caccia a questi terroristi. Chi non s’arrende, sarà eliminato». Le notizie che giungono dal Kazakistan sono poche e frammentarie, ma il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) contro i manifestanti, che ha definito “terroristi” A seguito delle proteste scoppiate indopo l’aumento del costo dei carburanti, ilkazako Kassym-Jomart Tokayev ha dato l’ordine in tv di sparare ai militanti, al fine di ristabilire l’ordine, e ha ringraziato ilPutin per l’aiuto. Leggi anche: OSPEDALI, AUMENTA LA PRESSIONE SUI REPARTI PER LA VARIANTE OMICRON «e senza preavviso. Ci sono 20mila delinquenti che hanno attaccato i palazzi pubblici di Almaty. Non negoziamo con questa gente, è assurdo che dall’estero ce lo chiedano. Verrà creata una squadra speciale per dare la caccia a questi terroristi. Chi non s’arrende, sarà eliminato». Le notizie che giungono dalsono poche e frammentarie, ma il ...

