Inter, Dzeko batte il Covid e torna a disposizione per la Lazio (Di venerdì 7 gennaio 2022) MILANO - Edin Dzeko ha sconfitto il Covid e domenica contro la Lazio ci sarà . Stamani, dopo il primo tampone negativo e in attesa della conferma del secondo, l'attaccante bosniaco si è allenato ad ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 gennaio 2022) MILANO - Edinha sconfitto ile domenica contro laci sarà . Stamani, dopo il primo tampone negativo e in attesa della conferma del secondo, l'attaccante bosniaco si è allenato ad ...

Advertising

FcInterNewsit : Buone notizie in casa #Inter: nessun altro positivo dopo Dzeko, Satriano e Cordaz ???? - sportface2016 : +++#Inter, #Dzeko, #Satriano e #Cordaz positivi al #COVID19 e in isolamento+++ - dente_stefano : @MeoPinelli Chi allena Fonseca quest'anno? Juan Jesus dice ciò che hanno detto Dzeko e Pedro lo scorso anno, solo c… - ArchilocoFe1983 : Muovetevi.. Dzeko e Sanchez non sono eterni. @Inter - VoceGiallorossa : ???????????? LIVE FORMAZIONI - @acmilan, Ibrahimovic torna titolare. @Inter, ancora out Dzeko. @sscnapoli, non recupera F… -