Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: nuove dichiarazioni su Soleil Sorge

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si confrontano sul recente comportamento di Soleil. Il gieffino svela le proprie intenzioni Il rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sembra essere arrivato al capolinea. I due ex fidanzati, infatti, non riescono a mantenere un rapporto civile e, dopo brevi periodi di quiete, tra loro torna sempre la tempesta. Nelle ultime ore, Gianmaria continua a parlare di Soleil confessando a Sophie che intende votarla nel corso delle prossime nomination: "guardala è ancora seduta lì da stamattina. E' stata tutto il giorno lì nello stesso posto, sulla stessa sedia e poi dice a me che sto qui a scaldare il divano. Lunedì la nomino con questa ..."

LuciaScomb : Abbiamo anche Sophie,intoccabile in quanto ex di Cor0na,la stessa che limonava Gianmaria mentre stava ancora con Gr… - ferroni_franca : RT @scrivotweet: Ma poi diciamocela tutta: Ma prima di entra là dentro chi cazzo era Gianmaria Antinolfi prima di raccontare che si è scopa… - CarsteiSilvia : RT @scrivotweet: Ma poi diciamocela tutta: Ma prima di entra là dentro chi cazzo era Gianmaria Antinolfi prima di raccontare che si è scopa… - scrivotweet : Ma poi diciamocela tutta: Ma prima di entra là dentro chi cazzo era Gianmaria Antinolfi prima di raccontare che si… - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: “Che c’ha più da fare qua dentro? La soap è finita, se non si attacca a me non ha più niente di cui parlare” ---- SEM… -