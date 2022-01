Gemma Arterton: Mi pento di aver fatto la Bond Girl in Quantum of Solace (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gemma Arterton, inglese del Kent, è nata il 2 febbraio 1986. A 21 anni è diventata famosa con la sua Bond Girl di Quantum of Solace, accanto a Daniel Craig. Oggi è nei cinema con The King’s Man. L’abbiamo intervistata ed è stata davvero una sorpresa. Foto Getty Intrepida. Rivoluzionaria. Non parliamo della sua Polly, Mary Poppins action-comic style (è pur sempre una tata) in The King’s Man, il suo nuovo film nei cinema. No, parliamo proprio di lei: Gemma Arterton… Gemma Arterton: una donna con le donne, per le donne Intrepida, perché le sue battaglie per promuovere sempre più ruoli femminili sono considerate scomode in un panorama cinematografico ancora dominato da uomini. Lei dice sempre quello che pensa. Lei è ... Leggi su amica (Di venerdì 7 gennaio 2022), inglese del Kent, è nata il 2 febbraio 1986. A 21 anni è diventata famosa con la suadiof, accanto a Daniel Craig. Oggi è nei cinema con The King’s Man. L’abbiamo intervistata ed è stata davvero una sorpresa. Foto Getty Intrepida. Rivoluzionaria. Non parliamo della sua Polly, Mary Poppins action-comic style (è pur sempre una tata) in The King’s Man, il suo nuovo film nei cinema. No, parliamo proprio di lei:: una donna con le donne, per le donne Intrepida, perché le sue battaglie per promuovere sempre più ruoli femminili sono considerate scomode in un panorama cinematografico ancora dominato da uomini. Lei dice sempre quello che pensa. Lei è ...

tahu_gejrot97 : RT @celebs_fap: Gemma Arterton in Gemma Bovery - hereitsakash : RT @celebs_fap: Gemma Arterton in Gemma Bovery - Spidey_1993 : RT @GemmaArtertonIT: #GemmaArterton e #RalphFiennes in una scena di '#TheKingsMan - L'inizio' Da ieri nelle nostre sale! Gemma Arterton an… - kndrickies : RT @GemmaArtertonIT: #GemmaArterton e #RalphFiennes in una scena di '#TheKingsMan - L'inizio' Da ieri nelle nostre sale! Gemma Arterton an… - GemmaArtertonIT : #GemmaArterton e #RalphFiennes in una scena di '#TheKingsMan - L'inizio' Da ieri nelle nostre sale! Gemma Arterton… -