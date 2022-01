D’Alema e la fragilità cronica della sinistra coi suoi leader

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini Il rumore generato dalle parole di Massimoha mostrato laitaliana, ovvero il rapporto con istessicarismatici. Enon ha parlato dal palco di una piazza gremita di persone pronte a spaccare il mondo, eh. Ha parlato negli auguri natalizi via web di Articolo Uno. Per capirci: non so se tutti gli iscritti ad Articolo Uno stessero aspettando con trepidante emozione questo messaggio. Eppure, qualsiasi sia il mezzo utilizzato e qualunque sia la portata effettiva delle parole di un“X”, la nostragarantisce costantemente una cassa di risonanza enorme, in grado di far risuonare la sua stessa ansia nelle menti di ogni elettore, ...