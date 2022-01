Dakar 2022, gli organizzatori vogliono portare a termine la gara: “Dopo l’attentato la sicurezza è stata rafforzata” (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Dakar 2022 è stata funestata da un atto terroristico in piena regola in quel di Jeddah e, come trapelato nella giornata odierna, rischia ancora di essere conclusa in anticipo per questo motivo. Lo ha comunicato direttamente Jean-Yves Le Drian, Ministro degli Esteri francese per mezzo di una dichiarazione a BMF TV: “Pensiamo che possa valere la pena rinunciare a questo evento sportivo. La Dakar potrebbe essere stata vittima di un attentato terroristico“. La proposta è stata consegnata direttamente agli organizzatori della corsa più dura del mondo (ASO) mentre la procura francese antiterrorismo ha annunciato l’avvio delle proprie indagini. L’esplosione, giova ricordarlo, ha ferito gravemente il pilota francese, Philippe Boutron, che è stato trasferito ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lafuneda un atto terroristico in piena regola in quel di Jeddah e, come trapelato nella giornata odierna, rischia ancora di essere conclusa in anticipo per questo motivo. Lo ha comunicato direttamente Jean-Yves Le Drian, Ministro degli Esteri francese per mezzo di una dichiarazione a BMF TV: “Pensiamo che possa valere la pena rinunciare a questo evento sportivo. Lapotrebbe esserevittima di un attentato terroristico“. La proposta èconsegnata direttamente aglidella corsa più dura del mondo (ASO) mentre la procura francese antiterrorismo ha annunciato l’avvio delle proprie indagini. L’esplosione, giova ricordarlo, ha ferito gravemente il pilota francese, Philippe Boutron, che è stato trasferito ...

