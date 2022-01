Covid, Consulenti lavoro: in 2021 200mln costo quarantene, in 2022 sarebbe stato molto di più (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Nel 2021 ci sono stati circa 550.000 lavoratori in quarantena con circa 200milioni di costo. Questo ha certamente determinato la decisione di escludere il rimborso per il 2022, anche perché il numero dei lavoratori coinvolti sarà di gran lunga superiore”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Giovanni Marcantonio, segretario del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro, delegato ai rapporti con l’Inps. E, secondo Marcantonio, la decisione del governo di escludere il rimborso della quarantena da Covid-19 ai lavoratori per il 2022 “porta estreme difficoltà gestionali nella compilazione del Libro Unico del lavoro, visto che ci si dovrà barcamenare tra ferie, permessi o assenze giustificate che di certo non rappresentano la realtà”. Infine, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Nelci sono stati circa 550.000 lavoratori in quarantena con circa 200milioni di. Questo ha certamente determinato la decisione di escludere il rimborso per il, anche perché il numero dei lavoratori coinvolti sarà di gran lunga superiore”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Giovanni Marcantonio, segretario del Consiglio nazionale dell’ordine deidel, delegato ai rapporti con l’Inps. E, secondo Marcantonio, la decisione del governo di escludere il rimborso della quarantena da-19 ai lavoratori per il“porta estreme difficoltà gestionali nella compilazione del Libro Unico del, visto che ci si dovrà barcamenare tra ferie, permessi o assenze giustificate che di certo non rappresentano la realtà”. Infine, ...

Advertising

Sandro_sr74 : La 4 dose di vaccino al momento non è necessario, hanno detto i consulenti scientifici del governo, tra le crescent… - StraNotizie : Covid, Consulenti lavoro: in 2021 200mln costo quarantene, in 2022 sarebbe stato molto di più… - marinellaartale : Gli scienziati di un comitato inglese, che ha consigliato l’uso della paura nel controllo delle masse con il covid,… - Mummichogblogd1 : I consulenti del CDC approvano i primi booster Covid-19 per i giovani dai 12 ai 15 anni PASSA AL CONTENUTO PRINCIP… - Vito59339482 : @GiulioMarini2 Per farla finire anche in Italia, ci vorrebbe l'invasione dell'Armata Rossa con l'arresto del Govern… -