Covid: alla ‘Federico II’ esami a distanza per gli studenti positivi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGli studenti iscritti all’Università Federico II che sono in isolamento fiduciario o positivi al Covid o sono soggetti fragili potranno svolgere gli esami della sessione gennaio-marzo 2022, come previsto dal calendario di relativi corsi di studio, a distanza. Lo comunica il Rettore dell’Ateneo, Matteo Lorito, al termine di una riunione. La decisione – si spiega in una nota – è stata presa ”considerata la diffusione della pandemia da Covid, il notevole aumento dei contagi registrato nel mese di dicembre e nella prima settimana di gennaio e la richiesta del Consiglio degli studenti”. Dall’Università si evidenzia inoltre che la decisione ”tiene conto naturalmente delle disposizioni previste dalle misure di contenimento dell’epidemia varate dal ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGliiscritti all’Università Federico II che sono in isolamento fiduciario oalo sono soggetti fragili potranno svolgere glidella sessione gennaio-marzo 2022, come previsto dal calendario di relativi corsi di studio, a. Lo comunica il Rettore dell’Ateneo, Matteo Lorito, al termine di una riunione. La decisione – si spiega in una nota – è stata presa ”considerata la diffusione della pandemia da, il notevole aumento dei contagi registrato nel mese di dicembre e nella prima settimana di gennaio e la richiesta del Consiglio degli”. Dall’Università si evidenzia inoltre che la decisione ”tiene conto naturalmente delle disposizioni previste dalle misure di contenimento dell’epidemia varate dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Perù il Covid ha reso orfani 98 mila bambini, secondo i dati del governo. Il Paese è il più in lutto al mondo pe… - GiovaQuez : Costa: 'L'obbligo vaccinale scatta dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale'. E, almeno stando alla bo… - RobertoBurioni : Ricordiamo che fare una donazione per l'emergenza COVID è un gesto molto bello ma non conferisce alcuna immunità da… - AngyServino : @Lory31511460 Lore ciao....il problema di fondo sta all'inizio...hanno venduto il vaccino come 'lo fai e stai tranq… - EmanuelePisto : @Maldi___ non c'è nulla di strano né pericoloso nel prendere il Covid per un vaccinato. Qui, invece di andare a ris… -