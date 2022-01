Chiellini guarito dal Covid. Allegri ritrova anche Pellegrini e Kaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tre buone notizie per Massimiliano Allegri all'antivigilia del match con la Roma: Chiellini è guarito dal Covid - 19 e torna a disposizione, Pellegrini e Kaio Jorge hanno lavorato regolarmente in ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tre buone notizie per Massimilianoall'antivigilia del match con la Roma:dal- 19 e torna a disposizione,Jorge hanno lavorato regolarmente in ...

