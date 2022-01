Cambio in Serie A, arriva la decisione! (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cambio di orari in Serie A. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Calcio ha deciso di spostare il match tra Empoli e Sassuolo alle ore 14.30, in precedenza previsto per le 12.30. I motivi della decisione non sono stati noti. Serie A Rinvii CalendarioUn match che si va ad aggiungere, per quanto riguarda la fascia oraria, a Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina, salvo altri provvedimenti, vista la situazione che sta succedendo in Italia. Il Covid spaventa il calcio, ma si prova – comunque – ad andare avanti. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022)di orari inA. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Calcio ha deciso di spostare il match tra Empoli e Sassuolo alle ore 14.30, in precedenza previsto per le 12.30. I motivi della decisione non sono stati noti.A Rinvii CalendarioUn match che si va ad aggiungere, per quanto riguarda la fascia oraria, a Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina, salvo altri provvedimenti, vista la situazione che sta succedendo in Italia. Il Covid spaventa il calcio, ma si prova – comunque – ad andare avanti. Francesco Scanu

