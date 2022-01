Cadillac InnerSpace - La GT elettrica a guida autonoma debutta a Las Vegas

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Lavuole rafforzare la propria immagine di marchio esclusivo e dare lustro alla tecnologia di nuova generazione che caratterizzerà i propri modelli futuri: perciò è stata realizzata laAutonomous Concept, svelata al Ces di Las, che prosegue il percorso avviato nella scorsa edizione della manifestazione con i modelli PersonalSpace e SocialSpace, entrambi inseriti all'interno dell'Halo Concept Portofolio. In Nevada, poi, il brand americano ha inoltre preannunciato l'arrivo di un quarto prototipo, chiamato OpenSpace. Ultium Wireless. La formula dellaè quella di una Gran Turismobiposto a: il prototipo prefigura un sistema di livello 5, privo di comandi, che affida quindi al computer tutte le fasi di ...

... mentre il design e le tecnologie avanzate sono il biglietto da visita che Cadillac vorrebbe continuare a esporre. Il nuovo concept InnerSpace è completamente basato sull'intelligenza artificiale e ...(2022) 21 Ultium Wireless . La formula della InnerSpace è quella di una Gran Turismo elettrica biposto a guida autonoma: il prototipo prefigura un sistema di livello 5, privo di ...Il marchio americano spiega poi che la concept car poggia sulla piattaforma Ultium. Del resto, le auto a guida autonoma sono costose da realizzare e GM potrebbe commercializzarle proprio attraverso il ...