Biathlon | oggi due Sprint a Oberhof | orari | programma | tv | streaming | startlist

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La stagione 2021-2022 del, che prevede undici tappe di Coppa del Mondo, nove di IBU Cup e cinque di Coppa del Mondo junior, vedràaprirsi la quinta tappa di Coppa del Mondo ad, in Germania:, venerdì 7 gennaio, si terranno la 10 kmmaschile e la 7.5femminile. Entrambe le gare odierne (alle 11.30 lamaschile ed alle 14.15 lafemminile) saranno fruibili in diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in direttain abbonamento su Eurosport Player e discovery+, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.COPPA DEL MONDO2021 Venerdì 7 gennaio 11.3010 km maschile 14.15 ...

OA Sport

