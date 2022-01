Best FIFA Men’s Player, i candidati: Lewandowski, Messi e Salah (Di venerdì 7 gennaio 2022) The Best FIFA Men’s Player, svelati i nomi dei tre candidati alla vittoria: sono Lewandowski, Messi e Salah La FIFA ha annunciato i tre candidati per il Best Men’s Player, premio che incorona il miglior giocatore in Europa dell’ultima stagione. A concorrere per il premio saranno Lewandowski (Poland / FC Bayern München), Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain) e Mohamed Salah (Egypt / Liverpool FC). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) The, svelati i nomi dei trealla vittoria: sonoLaha annunciato i treper il, premio che incorona il miglior giocatore in Europa dell’ultima stagione. A concorrere per il premio saranno(Poland / FC Bayern München), Lionel(Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain) e Mohamed(Egypt / Liverpool FC). L'articolo proviene da Calcio News 24.

