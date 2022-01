Superenalotto, niente estrazioni stasera: quando si recupera (Di giovedì 6 gennaio 2022) I giocatori di tutta Italia restano in attesa del prossimo concorso del Superenalotto: ecco il calendario di inizio gennaio 2022. Le date Cresce l’attesa per i giocatori del Superenalotto che continuano a sognare il Jackpot milionario anche in questo inizio 2022. Il nuovo anno sta mantenendo il trend di quello da poco concluso, almeno per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 6 gennaio 2022) I giocatori di tutta Italia restano in attesa del prossimo concorso del: ecco il calendario di inizio gennaio 2022. Le date Cresce l’attesa per i giocatori delche continuano a sognare il Jackpot milionario anche in questo inizio 2022. Il nuovo anno sta mantenendo il trend di quello da poco concluso, almeno per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

sobrightstimes : mi fa ridere chi dice 'non è cambiato niente dall'anno scorso' grazie al cazzo è passata qualche ora mica un anno i… - AnimalBanning : @Giusepp99918361 @barbarab1974 La magistratura, che non ha fatto niente sinora, adesso per incanto si metterebbe in… - Bonu4L : In pratica: - A Giugno vinco il superenalotto; - A settembre Cami mi lascia perché non le do un euro; - Sempre a se… - __Mari92 : @Amookeeena Magari vinceremo al SuperEnalotto Niente,mi hai fatto venire in mente che a quest'ora,3 anni fa prepara… -

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto niente Superenalotto e Lotto insieme, accoppiata da sogno: in città è festa grande E' li che nel giro di poche ore si è concretizzata una doppietta, per il titolare della ricevitoria in questione, davvero niente male. Lotto e Superenalotto, a distanza di poche ore. 10eLotto ad ...

Superenalotto, Capodanno col botto: il '5' vale un anno di lavoro per 15 Superenalotto, Capodanno col botto: hanno vinto in tanti ed hanno vinto bene Premio Valore in Euro (... Festeggiare un Capodanno con i fiocchi e provvedere a mettere a caldo una cifra niente male che ...

Superenalotto, niente estrazioni stasera: quando si recupera Consumatore.com Inizio anno fortunato Al Superenalotto vinti oltre 43mila euro JOLANDA DI SAVOIA. Si è festeggiato lunedì mattina nella tabaccheria di corso Matteotti 11 a Jolanda di Savoia, gestita da Rita Cenacchi. Ottimi i motivi, perché l’inizio del 2022 ha portato con sé un ...

Superenalotto, diversi premi di consolazione: tutte le cifre Il concorso del 4 dicembre del Superenalotto ha fatto registrare raffiche di premi di consolazione in tutta Italia. L'elenco di tutti i colpi ...

E' li che nel giro di poche ore si è concretizzata una doppietta, per il titolare della ricevitoria in questione, davveromale. Lotto e, a distanza di poche ore. 10eLotto ad ..., Capodanno col botto: hanno vinto in tanti ed hanno vinto bene Premio Valore in Euro (... Festeggiare un Capodanno con i fiocchi e provvedere a mettere a caldo una ciframale che ...JOLANDA DI SAVOIA. Si è festeggiato lunedì mattina nella tabaccheria di corso Matteotti 11 a Jolanda di Savoia, gestita da Rita Cenacchi. Ottimi i motivi, perché l’inizio del 2022 ha portato con sé un ...Il concorso del 4 dicembre del Superenalotto ha fatto registrare raffiche di premi di consolazione in tutta Italia. L'elenco di tutti i colpi ...