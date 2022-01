Serie A, la cronaca di Juventus-Napoli 1-1 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di Juventus-Napoli, gara del ventesimo turno di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 20:45. Manca pochissimo al fischio di inizio di Juventus-Napoli, big match della ventesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri di Massimiliano Allegri ospitano la rimaneggiata formazione azzurra di Luciano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, gara del ventesimo turno diA 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 20:45. Manca pochissimo al fischio di inizio di, big match della ventesima giornata diA 2021/2022. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri di Massimiliano Allegri ospitano la rimaneggiata formazione azzurra di Luciano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Fantacalcio : Juventus-Napoli 1-1: cronaca, tabellino e voti del fantacalcio - glbskripkbcgm : RT @Sessiz_gonul: JUVENTUS vs NAPOLI - SERIE A 20° GIORNATA - DIRETTA SoccerWay - Radio Cronaca Dazn. No Video LIVE LINK ?? - Sessiz_gonul : RT @Sessiz_gonul: JUVENTUS vs NAPOLI - SERIE A 20° GIORNATA - DIRETTA SoccerWay - Radio Cronaca Dazn. No Video LIVE LINK ?? - Sessiz_gonul : RT @glbskripkbcgm: JUVENTUS vs NAPOLI - SERIE A 20° GIORNATA - DIRETTA SoccerWay - Radio Cronaca Dazn. No Video LIVE LINK ?? - Sessiz_gonul : JUVENTUS vs NAPOLI - SERIE A 20° GIORNATA - DIRETTA SoccerWay - Radio Cronaca Dazn. No Video LIVE LINK ??… -