Sassuolo | Dionisi | «Dobbiamo migliorare dietro Non mi aspettavo una gara così»

(Di giovedì 6 gennaio 2022), allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Genoa Alessioha parlato al termine del match contro il Genoa. Le parole dell’allenatore delai microfoni di DAZN: PARTITA – «Vedo il bicchiere mezzo pieno ed è un peccato non averlo riempito tutto. Con le difficoltà avute non miunadel genere. Il loro vantaggio ha reso tutto più difficile. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e spero che questa partita sia da stimolo per il futuro.» CONCRETEZZA – «Siamo stati bravi a creare tante occasioni. Le reti le facciamo e abbiamo i giocatori per segnare,la fase difensiva.» SOSTITUTO DI BOGA – «Non parlo di questo dopo la. Con la società c’è ...

La squadra di Shevchenko resta al penultimo posto in classifica, con 12 punti; quella diè a quota 25. Il tabellino di- Genoa 1 - 1 6' pt Destro (G), 19' st Berardi (S)(4 -...Nel finalefa debuttare il giovane Samele. I neroverdi spendono le ultime energie senza trovare il vantaggio. Ildopo la sconfitta in casa con il Bologna prima della pausa, non ...Tutto pronto per la 20a giornata su DAZN per la Serie A TIM nell'era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si ...Il Sassuolo non è andato oltre il pareggio in casa contro il Genoa. Al "Mapei Stadium" a passare in vantaggio sono stati prima gli ospiti grazie alla rete del proprio bomber Mattia Destro che ha infil ...