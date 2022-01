Sampdoria-Cagliari- 1-2: i Casteddu bloccano la Samp (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi 6 Gennaio 2022 nello Stadio Luigi Ferraris alle ore 12:30 si è disputata la gara Sampdoria-Cagliari di Serie A. La Befana ha sorriso ai padroni di casa con Gabbiadini nel primo tempo, ma poi li ha beffati nel secondo grazie ai gol di Deiola e Pavoletti. Nella prima giornata di ritorno la Samp ha subito una brutta battuta d’arresto per le troppe leggerezze ed errori difensivi che ha commesso. Il Cagliari invece ha saputo soffrire ed aspettare il momento giusto per trovare il gol del pareggio. Dopo esserci riusciti hanno puntato subito a ribaltare il risultato cosa che hanno ottenuto con facilità. Il carbone nero è tutto per la Sampdoria, mentre i dolci sono solo per il Cagliari. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi 6 Gennaio 2022 nello Stadio Luigi Ferraris alle ore 12:30 si è disputata la garadi Serie A. La Befana ha sorriso ai padroni di casa con Gabbiadini nel primo tempo, ma poi li ha beffati nel secondo grazie ai gol di Deiola e Pavoletti. Nella prima giornata di ritorno laha subito una brutta battuta d’arresto per le troppe leggerezze ed errori difensivi che ha commesso. Ilinvece ha saputo soffrire ed aspettare il momento giusto per trovare il gol del pareggio. Dopo esserci riusciti hanno puntato subito a ribaltare il risultato cosa che hanno ottenuto con facilità. Il carbone nero è tutto per la, mentre i dolci sono solo per il. ...

