Presidi | la proposta | Dad a gennaio | Ffp2 a tutti e campagna testing

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente dell'Associazione nazionale, Antonello Giannelli, lancia unaper il riavvio delle scuole in sicurezza. 'Servirebbero 2 - 3 settimane di Dad per mettersi in paro con le ...

Il presidente dell'Associazione nazionale, Antonello Giannelli, lancia unaper il riavvio delle scuole in sicurezza. 'Servirebbero 2 - 3 settimane di Dad per mettersi in paro con le vaccinazioni, la garanzia delle mascherine ......Patrizio Bianchi e ai presidenti delle Regioni promosso da una ventina die che ha già raggiunto oltre 1.500 adesioni di dirigenti scolastici di tutta Italia. "Ho lanciatodi dare la ...All' associazione nazionale dei Presidi , non piacciono le decisioni prese dal governo guidato da Mario Draghi sulla scuola per cercare di ...ITALIA – “Ho lanciato proposta di dare la possibilità alle famiglie di mettersi in paro con le vaccinazioni ai ragazzi, con 2-3 settimane di Dad. La seconda è di garantire le mascherine Ffp2 a tutti e ...