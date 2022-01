Per la Befana la Xiaomi Mi Band 6 a prezzo basso su Amazon (Di giovedì 6 gennaio 2022) Uno sconto del 15% è stato applicato sul fantastico fitness tracker Xiaomi Mi Band 6: infatti, potrete acquistarlo su Amazon oggi, giovedì 6 gennaio, al prezzo imperdibile di 38,46 euro (invece di 44,99 euro di listino). L’orologio intelligente è disponibile nella versione italiana e nel colore nero. Inoltre, il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e se siete clienti già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico e caratteristiche della smart-Band del noto marchio cinese, numero 1 al mondo. Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Uno sconto del 15% è stato applicato sul fantastico fitness trackerMi6: infatti, potrete acquistarlo suoggi, giovedì 6 gennaio, alimperdibile di 38,46 euro (invece di 44,99 euro di listino). L’orologio intelligente è disponibile nella versione italiana e nel colore nero. Inoltre, il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e se siete clienti già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico e caratteristiche della smart-del noto marchio cinese, numero 1 al mondo.Mi Smart6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo ...

Advertising

ItalianNavy : La Befana è decollata dal ponte di volo di #naveDuilio, portando con sè dolcetti e carbone per i nostri equipaggi??… - poliziadistato : All'Ospedale #Gemelli è arrivata la #Befana della #PoliziadiStato. Doni e cioccolatini per regalare sorrisi e spens… - Giorgiolaporta : Per sapere cosa pensino gli elettori di #centrodestra sul #vaccinoobbligatorio non serve chissà quale dispendioso s… - MuceliAlessio : La befana della @poliziadistato porta giochi e dolci ai bambini ricoverati al Policlinico Gemelli di Roma, distanti… - Vito_Cipolla : RT @GiorgiaMeloni: La befana della @poliziadistato porta giochi e dolci ai bambini ricoverati al Policlinico Gemelli di Roma, distanti da c… -