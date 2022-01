Pensioni più alte nel 2022, aumento per tutti: i motivi sono due (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le Pensioni in questo 2022 saranno più alte dell’anno appena trascorso. Una notizia che farà felici gli italiani: due motivi dietro l’aumento. (Foto: Pixabay)Tra i tanti rincari, un aumento che farà felici gli italiani questa volta. Le Pensioni in questo 2022 avranno assegni più alti per tutti. La rivalutazione degli importi è legata a due fattori: l’inflazione e il taglio delle tasse deciso dal Governo. Il costo della vita aumenterà ancora nel corso di questi dodici mesi, per questo motivo l’assegno destinato ai pensionati crescerà dell’1,7%. Vediamo nel concreto le stime dell’Inps: una pensione da 1500 euro lordi avrà 25 euro aggiuntivi, che salgono a 34 per chi ha un reddito da pensionato di 2000 euro. Maggiore la ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lein questosaranno piùdell’anno appena trascorso. Una notizia che farà felici gli italiani: duedietro l’. (Foto: Pixabay)Tra i tanti rincari, unche farà felici gli italiani questa volta. Lein questoavranno assegni più alti per. La rivalutazione degli importi è legata a due fattori: l’inflazione e il taglio delle tasse deciso dal Governo. Il costo della vita aumenterà ancora nel corso di questi dodici mesi, per questo motivo l’assegno destinato ai pensionati crescerà dell’1,7%. Vediamo nel concreto le stime dell’Inps: una pensione da 1500 euro lordi avrà 25 euro aggiuntivi, che salgono a 34 per chi ha un reddito da pensionato di 2000 euro. Maggiore la ...

