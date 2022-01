Papa Francesco: “I cristiani sfidino gli Erode che fanno strage di poveri” (Di giovedì 6 gennaio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco chiede ai cristiani di avere “una fede coraggiosa”: “I magi – ha ricordato nell’omelia della Messa dell’Epifania – sfidano Erode. Ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, che non abbia paura di sfidare le logiche oscure del potere e diventi seme di giustizia e di fraternità in società dove, ancora oggi, tanti Erode seminano morte e fanno strage di poveri e di innocenti, nell’indifferenza di molti”. Il pontefice ha poi chiesto ai cristiani di guardare ai Magi, mossi dal “desiderio” perché “sono i desideri ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre: oltre le barriere dell’abitudine, oltre una vita appiattita sul consumo, oltre una fede ripetitiva e stanca, oltre la paura ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 gennaio 2022) CITTA’ DEL VATICANO –chiede aidi avere “una fede coraggiosa”: “I magi – ha ricordato nell’omelia della Messa dell’Epifania – sfidano. Ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, che non abbia paura di sfidare le logiche oscure del potere e diventi seme di giustizia e di fraternità in società dove, ancora oggi, tantiseminano morte edie di innocenti, nell’indifferenza di molti”. Il pontefice ha poi chiesto aidi guardare ai Magi, mossi dal “desiderio” perché “sono i desideri ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre: oltre le barriere dell’abitudine, oltre una vita appiattita sul consumo, oltre una fede ripetitiva e stanca, oltre la paura ...

