Odissea Napoli | positivo a Torino anche un componente dello staff tecnico

"In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo". Lo rende noto il Napoli. "Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati", spiega il club che questa sera dovrebbe giocare contro la Juventus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

giadarasm : @p3rf3ctl0u1s IL NAPOLI È ARRIVATO ORA A TORINO! ???? (è stata un'odissea ma ce l'abbiamo fatta) - tony_the_only_ : @audelss nemmeno in 1984 di Orwell le persone erano così controllate, Di Marzio versione Omero sta scrivendo la sua Odissea sul Napoli - NapoliToday : #Cronaca L'odissea di un contagiato Covid: 'Bloccato in casa, ma dall'Asl nessun segno' - IXgennaio1900 : @bravo_pupo @fabrizietto67 Mi ricordo ancora la fila di pullman ininterrotta, le 4 ore di viaggio(la prima volta ch… - AdriJuve64 : L’odissea dei napoletani col Covid chiusi in bagno in aeroporto. Trasferiti in un ostello finlandese -