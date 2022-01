Nettuno Domani i funerali di Manuel Fagnani | morto a 28 anni sulle piste da sci

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Idi, il giovane tatuatore dia soli 28, si svolgeranno, 7 gennaio, alle ore 11:00, nel santuario di Nostra Signora delle Grazie.Favagni,, 28, era in vacanza con la fidanzata Giada a San Martino di Castrozza, in Trentino, e stava affrontando la pista 3 del comprensorio con lo snowboard, quando improvvisamente ha perso il controllo della tavola, è uscito fuori pista ed è finito contro un albero, sbattendo in maniera violentissima. I soccorsi sono stati immediati e sul posto è atterrata anche un’eliambulanza, ma per il 28enne non c’è stato nulla da fare. Leggi ...