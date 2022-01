Manila Nazzaro continua a giustificare Katia e in casa la tensione si taglia col coltello

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Non dovremo aspettare moltissimo per comprendere che cosa succederà nelladel Grande Fratello VIP 6 visto che la puntata prevista per il lunedì anticipa invece al 7 gennaio 2022. Sono in corso, si dice, grandi riunioni per provare a capire che decisioni prendere in vista di questo appuntamento. Il pubblico chiede la squalifica diRicciarelli mentre pare che Signorini non abbia nessuna intenzione di punire la sua pupilla, anzi. E a pensare chenon meriti nessun rimprovero è anche Manina. Da quando ieri pomeriggio qualcuno è arrivato nei pressi delladel GF VIP per urlare “fuori”, l’ex miss Italia, Soleil e Davide che hanno ascoltato quelle parole, hanno iniziato a riflettere, arrivando però alla conclusione che quello che dice uno, non è sicuramente ...