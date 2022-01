Love Is In The Air: la Soap Sostituita da Dos Vidas! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Anticipazioni Love Is In The Air: la Soap opera turca è destinata a chiudere i battenti definitivamente, dopo la fine della seconda stagione. Al suo posto andrà in onda la telenovela spagnola Dos Vidas… Love Is In The Air è una delle Soap opera turche più amate in assoluto. Come tutte le telenovele di questo genere, però, dopo due stagioni c’è una conclusione ed anche in questo caso sarà proprio così. Dopo il gran finale, infatti, arriverà la nuova Soap spagnola di nome Dos Vidas a sostituire Love Is In The Air. Anticipazioni Love Is In The Air: Eda partorisce nel gran finale! Love Is In The Air volge al termine alla fine della sua seconda stagione. Come da tradizione per quanto riguarda le Soap turche, sono 59 gli episodi totali, al ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 6 gennaio 2022) AnticipazioniIs In The Air: laopera turca è destinata a chiudere i battenti definitivamente, dopo la fine della seconda stagione. Al suo posto andrà in onda la telenovela spagnola Dos Vidas…Is In The Air è una delleopera turche più amate in assoluto. Come tutte le telenovele di questo genere, però, dopo due stagioni c’è una conclusione ed anche in questo caso sarà proprio così. Dopo il gran finale, infatti, arriverà la nuovaspagnola di nome Dos Vidas a sostituireIs In The Air. AnticipazioniIs In The Air: Eda partorisce nel gran finale!Is In The Air volge al termine alla fine della sua seconda stagione. Come da tradizione per quanto riguarda leturche, sono 59 gli episodi totali, al ...

