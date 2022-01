La Vita in Diretta, Alberto Matano su tutte le furie contro la troupe di Canale 5: “Ci ha sottratto l’intervistato” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scintille in Diretta tra i due grandi programmi rivali del pomeriggio televisivo, La Vita in Diretta e Pomeriggio 5. È successo mercoledì 5 gennaio, quando sotto gli occhi – e le telecamere – di Alberto Matano, l’inviata di Canale 5 Ilaria Dalle Palle ha letteralmente scippato l’intervistato al programma di Rai 1. E il conduttore non le ha mandate a dire. Ma andiamo con ordine. Entrambe le trasmissioni si stavano occupando in contemporanea di uno dei casi di cronaca nera più discussi del momento, la scomparsa di Liliana Resinovich, avvenuta lo scorso 14 dicembre a Trieste. Nelle scorse ore è stato trovato un corpo che secondo gli inquirenti potrebbe essere proprio quello della donna, motivo per cui sia La Vita in Diretta che Pomeriggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scintille intra i due grandi programmi rivali del pomeriggio televisivo, Laine Pomeriggio 5. È successo mercoledì 5 gennaio, quando sotto gli occhi – e le telecamere – di, l’inviata di5 Ilaria Dalle Palle ha letteralmente scippatoal programma di Rai 1. E il conduttore non le ha mandate a dire. Ma andiamo con ordine. Entrambe le trasmissioni si stavano occupando in contemporanea di uno dei casi di cronaca nera più discussi del momento, la scomparsa di Liliana Resinovich, avvenuta lo scorso 14 dicembre a Trieste. Nelle scorse ore è stato trovato un corpo che secondo gli inquirenti potrebbe essere proprio quello della donna, motivo per cui sia Lainche Pomeriggio ...

