Jonathan Groff è Smith in Matrix Resurrections | “Le relazioni per messaggio sono come vivere in Matrix!”

La video intervista a Jonathan Groff, socio in affari di Neo in Matrix Resurrections: per l'attore il film di Lana Wachowski aiuta a processare la disperazione. In sala. In Matrix Resurrections Jonathan Groff, attore di teatro diventato celebre al grande pubblico grazie al musical Hamilton e alla serie Glee, non canta e non balla, ma trova altri modi per mostrare la sua grande coordinazione. Interprete di Smith, socio in affari di Thomas Anderson (Keanu Reeves), che ora progetta videogiochi, è forse l'incognita più imprevedibile del nuovo film di Lana Wachowski. Nelle sale italiane dal primo gennaio, Matrix Resurrections, quarto film della saga di Matrix, riflette sulla mitologia creata ...

