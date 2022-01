(Di giovedì 6 gennaio 2022) Perché richiede troppa elettricità, in un momento in cui costa molto, ce n'è poca e nel paese ci sono continui blackout

Advertising

ANSANuovaEuropa : Kosovo: vietato 'mining' criptovalute per crisi energetica - yuna_hikari : RT @ilpost: Il Kosovo ha vietato il mining di criptovalute - Game_Set_Match_ : RT @ilpost: Il Kosovo ha vietato il mining di criptovalute - ilpost : Il Kosovo ha vietato il mining di criptovalute -

Ultime Notizie dalla rete : Kosovo vietato

Belgrado, 15 dic 09:36 - Le autorità di Pristina hannol'ingresso inal direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il, Petar Petkovic....'Non ci sarà pace fino a quando non saràlo sfruttamento del litio e Rio Tinto non sarà ... Mosca, invece, ha approfittato delle recenti controversie tra Serbia eper riavvicinarsi allo ...(ANSA) - BELGRADO, 06 GEN - Le autorità del Kosovo hanno vietato il cosiddetto 'mining' di criptovalute, un processo molto diffuso in svariate parti del Paese, in particolare nel nord a maggioranza se ...Un altro paese ha deciso di vietare il mining delle criptovalute a causa dei problemi con il fabbisogno energetico interno ...