Highlights e gol Juventus-Napoli 1-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la ventesima giornata di. All’Allianz Stadium, tra tantissime polemiche, si scende in campo regolarmente e nel primo tempo si portano in vantaggio gli ospiti col solito Mertens. Nella ripresa Chiesa firma il pareggio bianconero, non ci sono altre emozioni fino al termine. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Advertising

SkySport : ?? SUPER? SUPER? ? SUPER GOL DI KOVACIC AL VOLO? ? Il croato riapre la partita a Stamford Bridge ? ?? Chelsea-Liverp… - infoitsport : VIDEO – Sampdoria-Cagliari 1-2, Serie A: gol e highlights della partita - NapoliCM : ???? Highlights Juve Napoli 1-1: le reti di Mertens e Chiesa | VIDEO ??? - StadioSport : Video gol-highlights Sampdoria-Cagliari 1-2: sintesi 06-01-2022: Video gol-highlights Sampdoria-Cagliari 1-2: rimon… - giovwastaken : pensate chi sta leggendo la partita solo su Twitter e legge “Wow Kikko Kiesa ke gol ai fatto...” poi vede gli highl… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

... Lopez La cronaca di Lazio - Empoli ( GLI) Si chiude 3 - 3 la partita all'Olimpico tra Lazio ed Empoli. I toscani partono forte e dopo 8 minuti sono in vantaggio 2 - 0 grazie aidi ...Ritorno amaro a San Siro per Mourinho. La Roma perde per tre a uno contro il Milan per via deidi Messias, Giroud e Leao, e Ibrahimovic sbaglia pure un rigore. Per i giallorossi inAbraham, ma non ...Gli highlights ed i gol di Spezia-Verona 1-2, sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.Lazio-Empoli: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A2021/2022 ...