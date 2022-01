Elisabetta Gregoraci impeccabile: con l’abito a fantasia fa centro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Elisabetta Gregoraci non sbaglia un colpo: la showgirl, che sta trascorrendo le vacanze di Natale nell’incantevole cornice del Kenya, su Instagram si sta mostrando in tutta la sua bellezza, tra nuotate in acque meravigliose e tramonti mozzafiato. Elisabetta Gregoraci, il look che fa centro La splendida showgirl sta passando delle bellissime giornate tra mare, relax e divertimento in Kenya, circondata dall’affetto delle persone a lei più care, il figlio Nathan Falco e l’ex Flavio Briatore. Dopo aver festeggiato l’arrivo del nuovo anno sfoggiando un meraviglioso bikini a tema floreale, Elisabetta ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo scatto, che la immortala in tutta la sua bellezza. La Gregoraci infatti si è lasciata fotografare al tramonto, con quella luce ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 gennaio 2022)non sbaglia un colpo: la showgirl, che sta trascorrendo le vacanze di Natale nell’incantevole cornice del Kenya, su Instagram si sta mostrando in tutta la sua bellezza, tra nuotate in acque meravigliose e tramonti mozzafiato., il look che faLa splendida showgirl sta passando delle bellissime giornate tra mare, relax e divertimento in Kenya, circondata dall’affetto delle persone a lei più care, il figlio Nathan Falco e l’ex Flavio Briatore. Dopo aver festeggiato l’arrivo del nuovo anno sfoggiando un meraviglioso bikini a tema floreale,ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo scatto, che la immortala in tutta la sua bellezza. Lainfatti si è lasciata fotografare al tramonto, con quella luce ...

Advertising

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci Capodanno in total white: il prezzo dell’abito è da non credere! - #Elisabetta #Gregoraci… - MediasetTgcom24 : Elisabetta Gregoraci in Kenya, scatti bollenti nella vasca e in mare #elisabettagregoraci - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci Capodanno in total white: il prezzo dell’abito è da non credere! - #Elisabetta #Gregoraci… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci Capodanno in total white: il prezzo dell’abito è da non credere! - #Elisabetta #Gregoraci… - ParliamoDiNews : Elisabetta Gregoraci e Briatore, com`è diventato il figlio Nathan Falco. Fotocopia del papà -… -