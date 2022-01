Dakar | è ancora Petrucci - show | termina secondo la quinta tappa - News

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dakar ancora

Altra giornata, altra avventura per i piloti impegnati nella quinta tappa dalla2022 . 346 i chilometri di prova speciale percorsi dai temerari delle due ruote, in un percorso "ad anello" con partenza e arrivo a Riyadh. Per la prima volta, i piloti di auto e moto hanno ...Sogna un mondo chenon si vede. Il mondo, infatti, cammina grazie allo sguardo di uomini che ... aggiunge don Bersano, come ad esempio nella diocesi di, in Senegal, dove un progetto ...Ancora problemi per Giniel De Villiers che per la seconda volta si è reso protagonista di un incidente con un motociclista. La news potrebbe passare per 'vecchia' in quanto il sudafricano è già stato ...Diretta Dakar 2022 streaming video tv oggi giovedì 6 gennaio, percorso 5^ tappa Riad-Riad: orari e caratteristiche della frazione.