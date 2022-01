Crollo nel Cimitero di Poggioreale, Confraternite: Pronti ad aiutare gli operatori nel riconoscimento delle salme (Di giovedì 6 gennaio 2022) “La nascente AICCN (Associazione Incaricati Confraternite Cimiteri di Napoli) si unisce al dolore dei familiari, degli incaricati e dei superiori delle Confraternite Immacolata Concezione e S. Gioacchino a Sopramuro al Carmine 1 e Bianchi dei Dottori di Maria degli Angeli e San Giovanni Battista della Disciplina (Limoncello) colpite dalla tragedia del Crollo nel Cimitero di Poggioreale delle scorse ore”, si legge in una nota. “Perché – spiega l’associazione – di tragedia si tratta, anche se per puro caso non si registrano vittime. Una tragedia perché in un attimo è stata cancellata la memoria storica delle lapidi; perché centinaia di famiglie non potranno più riconoscere e piangere i loro cari; perché il pensiero che questa tragedia poteva essere ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) “La nascente AICCN (Associazione IncaricatiCimiteri di Napoli) si unisce al dolore dei familiari, degli incaricati e dei superioriImmacolata Concezione e S. Gioacchino a Sopramuro al Carmine 1 e Bianchi dei Dottori di Maria degli Angeli e San Giovanni Battista della Disciplina (Limoncello) colpite dalla tragedia delneldiscorse ore”, si legge in una nota. “Perché – spiega l’associazione – di tragedia si tratta, anche se per puro caso non si registrano vittime. Una tragedia perché in un attimo è stata cancellata la memoria storicalapidi; perché centinaia di famiglie non potranno più riconoscere e piangere i loro cari; perché il pensiero che questa tragedia poteva essere ...

