Covid, Oms: “Tsunami di contagi, variante Omicron uccide” (Di giovedì 6 gennaio 2022) La variante Omicron sta provocando “uno Tsunami di contagi enorme e rapido che sta schiacciando i sistemi sanitari nel mondo”. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si esprime così nel briefing sull’emergenza Covid sottolineando come “gli ospedali stiano diventando sovraffollati e con uno staff ridotto”. In questo quadro, si rischiano altre “morti evitabili non solo per il Covid ma anche per altre malattie se i pazienti non possono ricevere cure tempestive”. “Anche se Omicron sembra essere meno grave rispetto alla Delta, specialmente nei vaccinati, non significa che possa essere categorizzata come ‘lieve'”, aggiunge il direttore generale dell’Oms sottolineando che Omicron “proprio come le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lasta provocando “unodienorme e rapido che sta schiacciando i sistemi sanitari nel mondo”. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si esprime così nel briefing sull’emergenzasottolineando come “gli ospedali stiano diventando sovraffollati e con uno staff ridotto”. In questo quadro, si rischiano altre “morti evitabili non solo per ilma anche per altre malattie se i pazienti non possono ricevere cure tempestive”. “Anche sesembra essere meno grave rispetto alla Delta, specialmente nei vaccinati, non significa che possa essere categorizzata come ‘lieve'”, aggiunge il direttore generale dell’Oms sottolineando che“proprio come le ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, identificata in Francia una nuova variante: esperti divisi e l’Oms monitora - DavidPuente : Un refuso del direttore dell'OMS è stato utilizzato per sostenere che alcuni paesi usano il vaccino anti Covid per… - DSantanche : Da soli sostenevamo importanza ventilazione meccanica controllata negli edifici pubblici. Ci prendevano in giro, ci… - fisco24_info : Covid, Oms: 'Tsunami di contagi, variante Omicron uccide': 'Come le altre varianti, provoca ricoveri e morti'… - italiaserait : Covid, Oms: “Tsunami di contagi, variante Omicron uccide” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms Covid, Oms: "Create condizioni perfette per nuove varianti" Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing con la stampa. 'La scorsa settimana è stato segnalato il numero più alto di casi dall'inizio della pandemia', ha ...

Covid, per la prima volta superati i 200mila contagi in un giorno Oms, Omicron meno grave di Delta ma causa ricoveri e morti Il direttore generale dell ...stato bloccato alla frontiera australiana perché in possesso di una esenzione dalla vaccinazione contro il Covid ...

Covid, Oms: "Create condizioni perfette per nuove varianti" TGCOM Covid, l’allarme dell’ Oms: “Create condizioni perfette per nuove varianti” Create le condizioni per nuove varianti Covid. A lanciare l'allarme è stata L'Oms. Le ultime notizie di oggi, 6 gennaio ...

Oms, Omicron sembra meno grave ma causa ricoveri e uccide Benché la variante Omicron del virus Covid - 19 sembri 'meno severa rispetto a Delta, in particolare tra i vaccinati, non significa che debba essere categorizzata come lieve: come le ...

Lo ha detto il direttore generale dell'Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing con la stampa. 'La scorsa settimana è stato segnalato il numero più alto di casi dall'inizio della pandemia', ha ..., Omicron meno grave di Delta ma causa ricoveri e morti Il direttore generale dell ...stato bloccato alla frontiera australiana perché in possesso di una esenzione dalla vaccinazione contro il...Create le condizioni per nuove varianti Covid. A lanciare l'allarme è stata L'Oms. Le ultime notizie di oggi, 6 gennaio ...Benché la variante Omicron del virus Covid - 19 sembri 'meno severa rispetto a Delta, in particolare tra i vaccinati, non significa che debba essere categorizzata come lieve: come le ...