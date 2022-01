Cosa manca ancora sul delitto di Piersanti Mattarella, 42 anni dopo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Palermo, domenica 6 gennaio 1980. Come di consueto, si festeggia l’Epifania. Ed è un giorno di festa anche per Piersanti Mattarella, 44 anni, dal 1978 presidente della Regione Sicilia. Esponente della Democrazia Cristiana, amico di Aldo Moro, ha da quasi due anni inaugurato la stagione politica della rivoluzione gentile, improntata sulla lotta alla corruzione ed al crescente potere della mafia, all’insegna del rispetto della legalità e della cultura del lavoro. È un periodo in cui la minaccia alle istituzioni, da parte di Cosa Nostra, è sempre più aggressiva e minacciosa. Nel luglio 1979 era stato ucciso Boris Giuliano, Capo della Squadra mobile di Palermo, mentre a settembre aveva pagato con la vita il suo impegno contro la criminalità il giudice Cesare Terranova. Il presidente della Repubblica, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Palermo, domenica 6 gennaio 1980. Come di consueto, si festeggia l’Epifania. Ed è un giorno di festa anche per, 44, dal 1978 presidente della Regione Sicilia. Esponente della Democrazia Cristiana, amico di Aldo Moro, ha da quasi dueinaugurato la stagione politica della rivoluzione gentile, improntata sulla lotta alla corruzione ed al crescente potere della mafia, all’insegna del rispetto della legalità e della cultura del lavoro. È un periodo in cui la minaccia alle istituzioni, da parte diNostra, è sempre più aggressiva e minacciosa. Nel luglio 1979 era stato ucciso Boris Giuliano, Capo della Squadra mobile di Palermo, mentre a settembre aveva pagato con la vita il suo impegno contro la criminalità il giudice Cesare Terranova. Il presidente della Repubblica, ...

Advertising

lUltimoUomo : Dopo un inizio brillante, la squadra di Pioli ha rallentato nelle ultime settimane, mostrando problemi simili a que… - maponi : RT @maponi: Cosa manca? | What’s missing?, 2014, project for Front of Art, Roccagloriosa; C-prints; ©Bianco-Valente Utopia Dystopia : Le m… - HuffPostItalia : Cosa manca ancora sul delitto di Piersanti Mattarella, 42 anni dopo - felsr_s : Draghi non ha parlato deo provvdimenti e si è nascosto dietro #Brunetta. Come ha fatto a nascondersi dietro Brunett… - FrancescaLupo15 : RT @J0k3r_Unlimited: pure quello psicopatico di #Brunetta... cosa manca oggi? -