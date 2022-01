Coronavirus, in Toscana i nuovi casi superano quota 17.000. Ancora migliaia i positivi non tracciati (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Regione ha iniziato a inviare gli sms per avviare il tracciamento, ma molti non hanno Ancora ricevuto il messaggio Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Regione ha iniziato a inviare gli sms per avviare il tracciamento, ma molti non hannoricevuto il messaggio

Advertising

venti4ore : Coronavirus, il bollettino di giovedì 6 gennaio: 1.291 casi positivi tra Livorno e provincia, 17.286 in Toscana - ilGiunco : #Coronavirus: 17.286 nuovi #positivi in Toscana, il 22,9% dei #tamponi fatti. 18 morti, i #guariti crescono dell'1,… - TuttoSesto : #Coronavirus in Toscana: 17.286 nuovi casi e 18 decessi - TuttoSesto - - controradio : Coronavirus in Toscana, 17.286 nuovi casi, 18 decessi - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, 17.286 nuovi casi. 186mila persone in isolamento e sorveglianza attiva -