Codacons contro Rai per Gianni Morandi a Sanremo 2022

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Illa Rai per. Adnkronos riporta che ilha presentato una diffida alla Commissione di Vigilanza Rai e un esposto alle Procure della Repubblica di Imperia e Roma. L’invito è quello di pronunciarsi sul caso. Il cantante ha condiviso per errore sui social alcuni secondi del brano che presenterà al Festival di, il quale per regolamento deve rimanere segreto fino alla prima presentazione al Festival.si è poi scusato, dopo aver prontamente rimosso il video. Ha rischiato l’espulsione dal Festival solo per qualche ora: immediata la decisione della Rai e della direzione artistica di perdonarlo e non escluderlo dalla gara con questa motivazione. Il ...

... nasceranno contenziosi legali e ilsi farà promotore di una raffica di ricorsi in tribunalelo Stato, per conto di tutti i soggetti coinvolti dal nuovo obbligo che subiranno danni a ...... sostiene il presidenteCarlo Rienzi, "deve essere modificato con urgenza, pena una raffica di ricorsi in Tribunalelo Stato Italiano. Oggi i moduli sul consenso informato firmati dai ...Rienzi: Se il Governo non modificherà con urgenza i moduli che i cittadini over50 dovranno firmare al momento della vaccinazione, nasceranno contenziosi legali e il Codacons si farà promotore di una r ...Secondo il Codacons, "è evidente che il consenso informato in vigore oggi non è più legittimo, e deve essere modificato eliminando qualsiasi clausola che escluda responsabilità da danni da vaccino".