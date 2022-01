Classifica ATP Jannik Sinner: Felix Auger-Aliassime puó strappargli la top10. Ma deve battere Zverev… (Di giovedì 6 gennaio 2022) Terza vittoria in singolare per Jannik Sinner nell’ATP Cup 2022 a Sydney. Nel primo incontro della sfida tra Italia e Russia, che mette in palio l’accesso alle semifinali, l’azzurro ha piegato con il punteggio di 7-6 (6) 6-3 Roman Safiullin non senza difficoltà. Un successo sofferto nel quale il merito di Jannik è stato quello di giocare al meglio i punti importanti. E ora che cosa succede nella Classifica mondiale? Facendo un passo indietro, il classe 2001 del Bel Paese ha migliorato il proprio punteggio nel ranking ATP dopo le prime due vittorie nel match d’esordio perché l’azzurro doveva fare più di 40 punti per scartare il peggiore dei suoi 19 tornei ora validi: con i due successi Sinner ha assommato 55 punti. L’assegnazione dei punti, infatti varia (e qui stanno la particolarità e la differenza ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Terza vittoria in singolare pernell’ATP Cup 2022 a Sydney. Nel primo incontro della sfida tra Italia e Russia, che mette in palio l’accesso alle semifinali, l’azzurro ha piegato con il punteggio di 7-6 (6) 6-3 Roman Safiullin non senza difficoltà. Un successo sofferto nel quale il merito diè stato quello di giocare al meglio i punti importanti. E ora che cosa succede nellamondiale? Facendo un passo indietro, il classe 2001 del Bel Paese ha migliorato il proprio punteggio nel ranking ATP dopo le prime due vittorie nel match d’esordio perché l’azzurro doveva fare più di 40 punti per scartare il peggiore dei suoi 19 tornei ora validi: con i due successiha assommato 55 punti. L’assegnazione dei punti, infatti varia (e qui stanno la particolarità e la differenza ...

