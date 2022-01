Cinema | è morto Peter Bogdanovich | addio al regista di Paper moon - Luna di carta

(Di giovedì 6 gennaio 2022) E'all'età di 82 anni l'attore, sceneggiatore estatunitense. Tra i suoi successi, lungometraggi come 'Ma papà ti manda sola?' e 'di' . Per 'L'...

SkyTG24 : Addio a Peter Bogdanovich, regista di Paper moon. Aveva 82 anni - Agenzia_Ansa : E' morto improvvisamente nella sua casa di Roma il popolare attore Renato Scarpa, indimenticabile Robertino di Rico… - RaiNews : E' morto oggi l'indimenticabile Robertino con Troisi e l'ipocondriaco Sergio con Verdone

E'all'età di 82 anni l'attore, sceneggiatore e regista statunitense Peter Bogdanovich . Tra i suoi successi, lungometraggi come 'Ma papà ti manda sola?' e 'Paper Moon - Luna di carta' . Per 'L'... Aveva 82 anni. Ha diretto Barbra Streisand in "Ma papà ti manda sola?". Ha recitato nella serie tv 'I soprano' ...