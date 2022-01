Che errore dell’arbitro Giua: succede durante Lazio-Empoli! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Attimi di confusione allo Stadio Olimpico. Con il punteggio sul 2-3 in favore dell’Empoli, a dieci minuti dalla fine, Patric gira in porta un corner di Luis Alberto. I giocatori toscani protestano subito per un tocco di mano del centrale della Lazio. L’arbitro Giua inizialmente convalida la rete, in attesa del consueto check del VAR. Dopo diversi secondi il direttore di gara fischia indicando il centro del campo, salvo poi subito tornare sui propri passi e annullare la propria decisione. Alla fine poi, dopo aver visionato le immagini all’On Field Review, Giua ha deciso di non convalidare (correttamente) la rete. Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Attimi di confusione allo Stadio Olimpico. Con il punteggio sul 2-3 in favore dell’Empoli, a dieci minuti dalla fine, Patric gira in porta un corner di Luis Alberto. I giocatori toscani protestano subito per un tocco di mano del centrale della. L’arbitroinizialmente convalida la rete, in attesa del consueto check del VAR. Dopo diversi secondi il direttore di gara fischia indicando il centro del campo, salvo poi subito tornare sui propri passi e annullare la propria decisione. Alla fine poi, dopo aver visionato le immagini all’On Field Review,ha deciso di non convalidare (correttamente) la rete.

