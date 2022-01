Can Yaman e Francesca Chillemi, una voce: compagno di lei è geloso (Di giovedì 6 gennaio 2022) Can Yaman e Francesca Chillemi hanno girato una fiction insieme. Secondo il settimanale Nuovo lui non gradirebbe Can Yaman da quando ha avuto notorietà in Italia con le fiction turche è sempre al centro del gossip. Can Yaman e Francesca Chillemi (foto Facebook)Dopo il fidanzamento e la fine della storia con l’inviata di Dazn Diletta Leotta, l’attore continua a rubare il cuore di tante italiane e a riempire le pagine delle riviste specializzate nelle tematiche sulle vite del Vip. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 21: Carola e Luigi si sono lasciati, “ci sono le prove” Sul suo conto nelle scorse settimane si è parlato di un presunto flirt con l’attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi (entrambi già sul ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Canhanno girato una fiction insieme. Secondo il settimanale Nuovo lui non gradirebbe Canda quando ha avuto notorietà in Italia con le fiction turche è sempre al centro del gossip. Can(foto Facebook)Dopo il fidanzamento e la fine della storia con l’inviata di Dazn Diletta Leotta, l’attore continua a rubare il cuore di tante italiane e a riempire le pagine delle riviste specializzate nelle tematiche sulle vite del Vip. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 21: Carola e Luigi si sono lasciati, “ci sono le prove” Sul suo conto nelle scorse settimane si è parlato di un presunto flirt con l’attrice ed ex Miss Italia(entrambi già sul ...

