Buitoni | Newlat Food e Nestlé non rinnovano l’accordo di concessione

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo tredici anni, multinazionale detentrice del logo, non ha riconfermato laal gruppoSpa, azienda del settore agroalimentare con marchi come Delverde, Polenghi e Giglio. La società precisa che a perdere il marchio della famigliasaranno la pasta secca e i tradizionali prodotti da forno, prodotti dallanello storico stabilimento di San Sepolcro (Arezzo) dal 2008. “opera e continuerà a operare in Italia e all’estero con i suoi prodotti storici e iconici del made in Italy”, dichiara la multinazionale svizzera. In realtà la, che fa capo all’imprenditore salernitano, ma trapiantato in Svizzera, Angelo Mastrolia aveva deciso già da tempo di non dare seguito al rapporto con ...