Australian Open 2022: Nishikori si cancella per un problema all’anca (Di giovedì 6 gennaio 2022) Kei Nishikori non prenderà parte agli Australian Open 2022. Il tennista giapponese lo ha comunicato attraverso un messaggio postato sui suoi canali social, in cui fa chiarezza sulla sua decisione. “Buon anno a tutti. Vi auguro un 2022 felice e in buona salute. Dalla fine della scorsa stagione sto facendo i conti con dei problemi all’anca. Non ho ancora recuperato al 100%, pertanto sono costretto a rinunciare alla trasferta Australiana. E’ un peccato perché per me gli Australian Open sono come lo slam ‘di casa’. Lo Slam asiatico. Non vedo l’ora di tornare il prossimo anno. Sto lavorando duramente per recuperare e farò tutto il possibile per tornare in campo al più presto. Grazie per il supporto“. Il posto del giapponese in tabellone ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Keinon prenderà parte agli. Il tennista giapponese lo ha comunicato attraverso un messaggio postato sui suoi canali social, in cui fa chiarezza sulla sua decisione. “Buon anno a tutti. Vi auguro unfelice e in buona salute. Dalla fine della scorsa stagione sto facendo i conti con dei problemi. Non ho ancora recuperato al 100%, pertanto sono costretto a rinunciare alla trasfertaa. E’ un peccato perché per me glisono come lo slam ‘di casa’. Lo Slam asiatico. Non vedo l’ora di tornare il prossimo anno. Sto lavorando duramente per recuperare e farò tutto il possibile per tornare in campo al più presto. Grazie per il supporto“. Il posto del giapponese in tabellone ...

Advertising

GuidoDeMartini : ??E’ rimasto sulle sue posizioni e non si è fatto sierare Ha sfidato il governo che gli impediva la partecipazione… - fanpage : ll governo federale ha fatto sapere di poter bloccare gli ingressi per gli arrivi internazionali dei non vaccinati,… - RobertoBurioni : C'è una crescente possibilità che Djokovic sia sul prossimo volo per la Serbia. Sia l'ambasciata serba che l'ambasc… - barbieri3170 : @MT_Meli_ ..va beh son fine..qui la faccia l'hanno persa in tanti prima fra tutti l'Australia che prima dice il pas… - spaziprovvisori : @rosalbamoi @Joegarret95 @GeorgeSpalluto Aggiungo che pure volendo entrare nel merito della vicenda Australian Open… -