Australia | da fortezza anti-Covid a centro di diffusione | precedenza ai guadagni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) di Adriano Tedde, ricercatore, ex diplomatico La recente evoluzione delle misureinpotrebbe essere riassunta con le due parole del titolo dell’editoriale di Marco Travaglio del 4 gennaio: Fallimento totale. La variante Omicron ha investito l’nel mese di dicembre colpendo in particolare lo stato del Nuovo Galles del Sud, con capitale Sydney, oggi epidell’epidemia in questo paese. Dopo un iniziale tentennamento sulle decisioni da assumere per contrastare il virus all’inizio del 2020 e un grave ritardo nella campagna vaccinale dell’anno scorso, l’era riuscita a limitare di molto i contagi adottando una politica di “zero contagi”, che ha permesso uno stile di vita invidiato da tutto il mondo. Con l’esclusione di un lungo lockdown a Melbourne ...