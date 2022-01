Asteroide dal diametro di 1 chilometro sfiorerà la Terra il prossimo 18 gennaio: il passaggio ravvicinato in serata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un Asteroide due volte e mezzo più grande dell’Empire State Building ‘sfiorerà’ la Terra il prossimo 18 gennaio: con un diametro di circa un chilometro, il sasso cosmico denominato (7482) 1994 PC1 farà il suo passaggio ravvicinato quando in Italia saranno le 22:51, sfrecciando a una velocità relativa alla Terra di quasi 20 chilometri al secondo. Non ci sarà alcun pericolo, comunque: il copione sarà molto diverso da quello del film ‘Don’t look up‘, perché l’Asteroide passerà a una distanza di sicurezza di 1,93 milioni di chilometri, oltre cinque volte la distanza che separa la Terra dalla Luna. L’Asteroide è una vecchia conoscenza degli astronomi e per questo la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Undue volte e mezzo più grande dell’Empire State Building ‘’ lail18: con undi circa un, il sasso cosmico denominato (7482) 1994 PC1 farà il suoquando in Italia saranno le 22:51, sfrecciando a una velocità relativa alladi quasi 20 chilometri al secondo. Non ci sarà alcun pericolo, comunque: il copione sarà molto diverso da quello del film ‘Don’t look up‘, perché l’passerà a una distanza di sicurezza di 1,93 milioni di chilometri, oltre cinque volte la distanza che separa ladalla Luna. L’è una vecchia conoscenza degli astronomi e per questo la sua ...

