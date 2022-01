Asl Torino: «Zielinski, Rrahmani e Lobotka non possono giocare. Con un nuovo positivo cambia lo scenario» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Attorno a Juventus-Napoli è il caos più totale. Ieri due Asl napoletane hanno adottato decisioni differenti. La Asl Napoli 1 ha lasciato partire la squadra per Torino pur dichiarandola un focolaio (mentre l’Asl Torino bloccava il Torino per la sua trasferta). All’arrivo in città, poi, l’Asl Napoli 2, ha messo in quarantena Zielinski, Lobotka e Rrahmani perché contatti di positivi senza terza dose. Abbiamo chiesto delucidazioni in merito a Carlo Picco, direttore dell’Asl Torino. Qual è la situazione di Zielinski, Rrahmani e Lobotka? L’Asl Napoli 2 li ha messi in quarantena. possono giocare contro la Juventus? «Non sono un poliziotto. I provvedimenti delle Asl devono essere rispettati. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Attorno a Juventus-Napoli è il caos più totale. Ieri due Asl napoletane hanno adottato decisioni differenti. La Asl Napoli 1 ha lasciato partire la squadra perpur dichiarandola un focolaio (mentre l’Aslbloccava ilper la sua trasferta). All’arrivo in città, poi, l’Asl Napoli 2, ha messo in quarantenaperché contatti di positivi senza terza dose. Abbiamo chiesto delucidazioni in merito a Carlo Picco, direttore dell’Asl. Qual è la situazione di? L’Asl Napoli 2 li ha messi in quarantena.contro la Juventus? «Non sono un poliziotto. I provvedimenti delle Asl devono essere rispettati. ...

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli: la #Asl di #Napoli2 mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino+++ #JuventusNapoli - GoalItalia : Napoli in partenza per Torino: nessun divieto da parte dell'ASL ????? #JuveNapoli - sportface2016 : +++L'Asl di #Napoli sta analizzando la situazione dopo i numerosi contagi. La squadra dovrebbe partire domani per Torino+++ #JuventusNapoli - franser_real : RT @capuanogio: Il #Napoli partito per Torino dopo che #ADL si è reso conto che sarebbe mancata la causa di forza maggiore. In nottata nuov… - franser_real : RT @capuanogio: ?? Il #Napoli ha portato a Torino #Zielinski, #Rrhamani e #Lobotka in applicazione del protocollo #Figc del giugno 2020, no… -