Antonella Viola sotto scorta, l'immunologa minacciata dai no vax (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una lettera di minacce No vax contenente un proiettile è stata inviata all'immunologa Antonella Viola che per questo è finita sotto scorta. A darne notizia oggi alcuni quotidiani. L'immunologa che ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una lettera di minacce No vax contenente un proiettile è stata inviata all'che per questo è finita. A darne notizia oggi alcuni quotidiani. L'che ...

