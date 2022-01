Amici, Giulia Stabile avverte i fan: “Ancora in tempo per prepararvi alle prossime interviste” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dal suo esordio nella scorsa edizione di Amici, Giulia Stabile ha raggiunto svariati obiettivi lavorativi. Oltre ad essere entrata nel corpo di ballo dei professionisti del talent, è entrata nel cast di Tu Si Que Vales e ha ottenuto un format di interviste su Twitter. Proprio riguardo alle interviste, la ballerina ha lanciato un avvertimento L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dal suo esordio nella scorsa edizione diha raggiunto svariati obiettivi lavorativi. Oltre ad essere entrata nel corpo di ballo dei professionisti del talent, è entrata nel cast di Tu Si Que Vales e ha ottenuto un format disu Twitter. Proprio riguardo, la brina ha lanciato un avvertimento L'articolo

Advertising

Giada73897641 : RT @reginadeidrama: se Giulia e sangiovanni non avessero vinto rispettivamente programma e categoria, Amici avrebbe potuto chiudere per la… - mariann60059306 : RT @reginadeidrama: se Giulia e sangiovanni non avessero vinto rispettivamente programma e categoria, Amici avrebbe potuto chiudere per la… - dmattia_fabiana : RT @reginadeidrama: se Giulia e sangiovanni non avessero vinto rispettivamente programma e categoria, Amici avrebbe potuto chiudere per la… - strangersx2 : RT @reginadeidrama: se Giulia e sangiovanni non avessero vinto rispettivamente programma e categoria, Amici avrebbe potuto chiudere per la… - reginadeidrama : se Giulia e sangiovanni non avessero vinto rispettivamente programma e categoria, Amici avrebbe potuto chiudere per… -