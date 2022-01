WWE | Seth Rollins avrebbe dovuto vincere il titolo a Day 1?

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La WWE ha confermato il test positivo al COVID 19 di Roman Reigns poche ore prima del PPV Day 1 e ha annunciato che nondifeso il suo Universal Title. Brock Lesnar, il suo sfidante, è stato quindi aggiunto al match per ilWWE. Quel match era inizialmente previsto per coinvolgere il campione Big E e i contendenti, Kevin Owens e Bobby Lashley. Questo ha reso l’incontro un five-way bout, ed è stata anche la prima volta che Lesnar e Lashley, due potenze che erano stati campioni al college e anche atleti di MMA, si sono affrontati. The Beast Incarnate alla fine ha vinto l’oro dopo aver messo KO Big E. Voci di corridoio Secondo rumor, il piano iniziale per il WWE Championship era che lo vincesse. Big E...